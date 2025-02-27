Путин заявил о попытках сорвать переговоры США и России

Президент государства-агрессора призвал "использовать все имеющиеся в дипломатии и спецслужб средства для борьбы с такими попытками".

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны якобы пытаются сорвать двусторонние переговоры с США. Хозяин Кремля и бывший полковник КГБ призвал российские спецслужбы не допустить этого "всеми средствами".

Об этом он говорил в четверг, 27 февраля, в ходе встречи с руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, сообщают российские государственные агентства.

"Мы знаем, что не всем нравится возобновление российско-американских контактов", — сказал Путин.

По его словам, "некоторые западные элиты остаются настроенными поддерживать нестабильность в мире".

"Эти силы будут пытаться торпедировать и дискредитировать начавшийся диалог", — заявил хозяин Кремля, призвав "использовать все имеющиеся в дипломатии и спецслужб средства для борьбы с такими попытками".

На этой же встрече в ФСБ, директором которой Путин был до назначения на пост премьер-министра РФ в 1999 году, хозяин Кремля заявил, что первые контакты с новой администрацией США пробуждают "определенную надежду".

"Есть взаимный дух работать над восстановлением двусторонних отношений и постепенным решением большого объема системных и стратегических проблем, накопленных в мировой архитектуре", – сказал он.

Напомним, представители России и США проводят в четверг, 27 февраля, в Стамбуле второй раунд закрытых переговоров, посвященных нормализации двусторонних дипломатических отношений. Первый раунд переговоров состоялся 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Это стало первым прямым контактом между двумя странами после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года.

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