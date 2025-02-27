Путин прокомментировал первые контакты с администрацией США

Президент России Владимир Путин заявил, что первые контакты Москвы с новой администрацией США "внушают надежды". По его словам, партнеры демонстрируют "реальный взгляд на вещи".

Об этом российский диктатор рассказал на заседании коллегии ФСБ России.

"Наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказывающиеся от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников", – сделал пропагандистское заявление Путин.

По словам диктатора, именно перечисленные им вещи якобы привели к "кризису всей системы международных отношений и начали разваливать изнутри само западное сообщество".

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Глава Кремля заверил, что на это указывают проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Особенно ярко это, по словам Путина, выражается в процессе внутриполитических событий в этих странах.

Напомним, 27 февраля представители России и США снова встретились для переговоров. В этот раз в Стамбуле они обсудят не Украину, а проблемы посольств.