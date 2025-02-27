Путін прокоментував перші контакти з адміністрацією США

За словами кремлівського диктатора, "наші сьогоднішні партнери демонструють прагматизм".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що перші контакти Москви з новою адміністрацією США "вселяють надії". За його словами, партнери демонструють "реальний погляд на речі".

Про це російський диктатор розповів на засіданні колегії ФСБ Росії.

"Наші сьогоднішні партнери демонструють прагматизм, реальний погляд на речі, відмовляються від багатьох стереотипів, так званих правил, і месіанських, ідеологічних кліше своїх попередників", – зробив пропагандистську заяву Путін.

За словами диктатора, саме перелічені ним речі начебто призвели до "кризи всієї системи міжнародних відносин і почали розвалювати зсередини саму західну спільноту".

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Очільник Кремля запевнив, що на це вказують проблеми і в економіці багатьох західних країн, і у внутрішній політиці. Особливо яскраво це, за словами Путіна, виявляється у процесі внутрішньополітичних подій у цих країнах.

Нагадаємо, 27 лютого представники Росії та США знову зустрілися для переговорів. Цього разу у Стамбулі вони обговорять не Україну, а проблеми роботи посольств.