В Україні з'явилася нова підстава для встановлення інвалідності: подробиці від МОЗ

Ця зміна стосується як цивільних, так і військових.

Люди, які пережили полон, катування чи інші ушкодження здоров’я внаслідок незаконного утримання, можуть отримати статус інвалідності.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

"Ця зміна стосується як цивільних осіб, так і військових. Це важливий крок, який визнає реальні наслідки збройної агресії для здоров’я людей та обмежень життєдіяльності, які виникають внаслідок цього", — йдеться в повідомленні.

Як це буде працювати

Спочатку Комісія з питань встановлення факту позбавлення свободи підтверджує випадок утримання. Якщо рішення позитивне, людину вносять до реєстру та видають відповідний документ. Далі лікар формує направлення на оцінювання, а експертна комісія визначає рівень обмежень у повсякденному житті. За наявності підстав встановлюється група інвалідності та доступні форми підтримки.

"Людина з інвалідністю зможе отримати допоміжні засоби реабілітації, соціальні виплати та інші форми підтримки. Ці зміни спрямовані на те, щоб забезпечити підтримку осіб, які постраждали від збройної агресії", — йдеться в повідомленні МОЗ.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, скільки оборонців Чорнобиля і досі перебуває у російському полоні.

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