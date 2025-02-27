Великий піст 2025: чи можна їсти морепродукти

Під час посту потрібно відмовитися від продуктів тваринного походження, прибираючи з раціону низку продуктів.

Великий піст розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня 2025 року. Під час нього віряни відмовляються від м’яса, риби, яєць, молочних і кисломолочних продуктів, багатьох солодощів і випічки.

Дозволено виключно пісні продукти: рослинна їжа, соління, чорний хліб, сухарі, гриби, горіхи і каші на воді.

У піст можна експериментувати з різноманітністю морепродуктів, як-от мідії, креветки, кальмари, раки. Ці продукти не лише насичують організм корисними речовинами, а й урізноманітнюють раціон під час строгих обмежень.

Приготування морепродуктів може передбачати такі методи, як варіння, запікання або гриль.

Наприклад, мідії, запечені з додаванням оливкової олії, соку лимона та спецій, можуть бути чудовим варіантом для смачної та здорової страви під час посту. Додатково, можна використовувати прянощі та приправи, такі як часник, перець, імбир, сушена зелень і трави.

Важливо уникати соусів та надмірної солі, щоб зберегти легкість і природний смак морепродуктів.

Отже, додавання морепродуктів до раціону у Великий пост може бути здоровою та смачною альтернативою. До речі, у Великий піст є кілька днів, коли можна їсти рибу.

Важливо: обмежити свій раціон можна лише тим, хто не має серйозних проблем зі здоров’ям. Перед Великим постом варто проконсультуватися з лікарем щодо стану здоров’я та робити все правильно.

Читайте також: