Коли можна працювати на землі після Великодня

Великдень є одним з найбільших християнських свят. Тиждень після Великодня отримав назву Світлого тому, що в ці дні у храмах лишаються відкритими Царські Ворота на знак того, що своєю смертю Господь Ісус Христос відкрив людям дорогу до Царства Небесного. Загалом святкування Великодня триває аж до Вознесіння.

Чи можна працювати на городі після Пасхи, у Світлий тиждень

Церква не забороняє працювати у святкові дні, цього немає у Святому писанні. Під час великих православних свят священнослужителі радять відкласти на інший час важку, брудну роботу, крім послуху, або термінової праці, необхідної «для допомоги хворим і слабим». А святкові дні присвятити Богу, піти в церкву чи помолитися вдома, почитати Біблію.

Категорична заборона працювати протягом першого тижня після Великодня — це так кажуть у народі. Старші люди вважають, що в цей час не можна працювати на землі, тому що цей час краще присвятити молитвам, відвідуванню церкви та зверненню до Бога.

Вірянам краще звернутися у своїй парафії до священника, щоб він благословив працювати на землі, в саду, на городі чи виконувати іншу господарську роботу у Світлу седмицю.

Як пояснює архімандрит Аліпій «коли кажуть, що не можна працювати у свята, то це не зовсім вірно. Треба бути на богослужіннях святкових днів. А поміж службами робити добрі справи. Наприклад — скопати город немічній бабці у ці дні не тільки не гріх, а навіть бажане, бо цією справою святимо великий день! Це треба робити упродовж усіх восьми днів Пасхи».

Різні народні сільськогосподарські звичаї, забобони не належать до Православної Церкви. Деякі люди продовжують кожного року у пасхальні дні працювати в городі.

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