Демографічна ситуація в Україні погана / © Associated Press

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Для того, що населення України не скорочувалось, в ідеалі 100 жінок репродуктивного віку від 15 до 49 років мають народжувати 210-220 дітей.

Про це виданню «РБК-Україна» розповів заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

У середньому в ЄС, з його слів, 100 жінок народжують 150-160 дітей.

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«Найкраща демографічна ситуація у Франції, де завдяки пронаталістичній політиці держави народжуваність складає 170-180 дітей на 100 жінок», — сказав він.

Олександр Гладун зауважив, що 2019-му року 100 жінок народжували 123 дитини, що навіть вдвічі менше, ніж потрібно. 2021 року, коли коронавірусна інфекція сильно вплинула на ситуацію, на 100 жінок було 116 дітей. Наразі експерти вважають, що 100 жінок народжує 95-100 дітей. І це ще не найгірший показник, оскільки у Південній Кореї на таку ж кількість жінок припадає 72 дитини.

Нагадаємо, до 2100 року в Європі прогнозують скорочення населення. В Україні очікується таке скорочення до 61%. Про це пише Visual Capitalist з посиланням на дані ООН.

Народжуваність в Україні знижується катастрофічними темпами. За час великої війни, за різними оцінками, з України виїхало близько 2 млн дітей.