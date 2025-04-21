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Через війну в Україні зріс рівень постаріння нації: деталі від демографа
Втрата молодого населення через фронт і міграцію пришвидшує постаріння українців.
В Україні через війну зріс рівень постаріння нації. Причини — загибель на фронті людей віком до 60 років та міграція людей працездатного віку з дітьми.
Про це доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун розповів у інтерв’ю «РБК-Україна».
«Рівень постаріння збільшився через смерті людей фронті у віці до 60 років, оскільки пенсіонерів в армію не беруть. Також сильно вплинула міграція. Євростат в аналізі статево-вікової структури наших вимушених мігрантів вказав, що 94% — це діти і люди працездатного віку і лише 6% — люди у віці 65 років і старше», — розповів Гладун.
За його словами, на сьогодні Україна за рівнем постаріння нації серед інших країн перебуває наприкінці третього десятку. За словами демографа, не все так погано.
Він зазначив, що взагалі у світі постаріння націй шляхом збільшення тривалості життя — це позитивний чинник, оскільки є результатом цивілізаційного прогресу.
«Люди живуть довше — це означає, що економічна, політична, соціальна ситуація є кращою. Але з іншої сторони — це збільшує навантаження на соціальні служби, пенсійний фонд, систему охорони здоров’я. Тому на це питання можна дивитись з двох боків», –пояснив Гладун.
Він зазначив, що старіють усі без виключення нації. Це загальний світовий процес і цю реальність треба прийняти.
До слова, Гладун також повідомив, що через війну середня тривалість життя українських чоловіків становить 60 років, а тривалість життя жінок могла скоротитися на 3-5 років.