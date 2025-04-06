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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Підлітки 15–17 років не повернуться до України: експерт назвав причину

На думку експерта, юні українці легше і швидше проходять процес адаптації, тому повернути їх буде дуже складно.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Підлітки. Фото ілюстративне

Підлітки. Фото ілюстративне / © Pixabay

Українські підлітки 15–17 років, які вже адаптувалися до життя за кордоном можуть вже ніколи не повернутися на Батьківщину.

Таку думку висловив доктор філософських наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський, передає «Київ 24».

Експерт закликав владу зробити все можливе для збереження демографічного потенціалу, а не створювати ризики його втрати.

На його думку, спроби повертати родини з-за кордону та змушувати студентів обов’язково навчатися офлайн можуть мати зворотний ефект і відштовхнути юних українців від Батьківщини.

Ягодзінський наголошує, що підлітки 15–17 років, які вже адаптувалися до життя за кордоном, скоріше за все вже ніколи не повернуться до України.

«І це стосується не лише школярів, а й студентів, яким 20–21 рік. Чим молодша людина — тим процес адаптації легший. Тому якщо на шальки терезів ставити освіту чи демографію, я б вибрав би демографію», — зазначив він.

Раніше демограф розповів, скільки дітей має народжуватись, щоб в Україні збільшувалось населення.

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