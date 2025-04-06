Підлітки 15–17 років не повернуться до України: експерт назвав причину

Підлітки. Фото ілюстративне / © Pixabay

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Українські підлітки 15–17 років, які вже адаптувалися до життя за кордоном можуть вже ніколи не повернутися на Батьківщину.

Таку думку висловив доктор філософських наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський, передає «Київ 24».

Експерт закликав владу зробити все можливе для збереження демографічного потенціалу, а не створювати ризики його втрати.

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На його думку, спроби повертати родини з-за кордону та змушувати студентів обов’язково навчатися офлайн можуть мати зворотний ефект і відштовхнути юних українців від Батьківщини.

Ягодзінський наголошує, що підлітки 15–17 років, які вже адаптувалися до життя за кордоном, скоріше за все вже ніколи не повернуться до України.

«І це стосується не лише школярів, а й студентів, яким 20–21 рік. Чим молодша людина — тим процес адаптації легший. Тому якщо на шальки терезів ставити освіту чи демографію, я б вибрав би демографію», — зазначив він.

Раніше демограф розповів, скільки дітей має народжуватись, щоб в Україні збільшувалось населення.