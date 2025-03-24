Що буде, коли в Україні відкриють кордони: Лібанова попередила про демографічну загрозу

Відкриття кордонів після війни може призвести до того, що українські родини об’єднуватимуться за межами країни, вважає Елла Лібанова.

З кожним місяцем війни в Україні меншають шанси на те, що багато жінок повернуться додому з-за кордону. Натомість у разі закінчення війни і відкриття кордонів значна частина чоловіків поїдуть до своїх жінок за кордон.

Таку оцінку директорка Інституту демографії Елла Лібанова висловила у коментарі "Новини.LIVE".

"Допоки війна не закінчиться, жінки не повернуться, бо вони поїхали з дітьми в пошуках безпеки. Кордони колись відкриються і є ризик того, що після відкриття кордонів родини будуть возз’єднуватися за межами України", – сказала Лібанова.

За її словами, демографи намагаються проводити на цю тему дослідження. Однак, зауважила експертка, "проблема в тому, що ми сьогодні питаємо в людей про те, що вони будуть робити в абсолютно інших умовах".

"Ми ставимо їм запитання сьогодні. – коли вони або на фронті, або у відносно мирних умовах живуть, але все одно весь час під бомбами. А приймати рішення вони будуть тоді, коли війна закінчиться, коли буде скасовано воєнний стан", – пояснила Лібанова.

Вона зазначила, що більше довіряє експертним оцінкам.

"Останній прогноз, який в нас є, – зараз ми його переробляємо – він був за умови, що війна, скоріш за все, закінчиться в 25-му році. Ну тепер же ж зрозуміло, що – навряд чи. А кожен місяць війни зменшує шанси, що багато жінок повернеться. А якщо небагато повернеться, то з’являються шанси на те, що багато поїде до них чоловіків. Це попри те, що значна частина сімей розпадається", – розповіла директорка Інституту демографії.

Вона зауважила, що повернення до України здебільшого залежить від стану житлової інфраструктури та наявності робочих місць. Значний відсоток українок працевлаштовані у Польщі та інших країнах, однак здебільшого не на тих посадах, яких хотіли б, або, які відповідають їхньому освітньому рівню та колишньому соціальному статусу.

Водночас, за прогнозами експертів, можна розраховувати на повернення третини українських жінок.

"Ми вважаємо, що на сьогодні ми можемо розраховувати на повернення третини", – сказала Лібанова.

Нагадаємо, за даними дослідження аналітичного центру Rating Lab, виїзд з України планують або розглядають таку можливість 51% чоловіків віком 25-34 роки.