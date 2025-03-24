Что будет, когда в Украине откроют границы: Либанова предупредила о демографической угрозе

Открытие границ после войны может привести к тому, что украинские семьи будут объединяться за пределами страны, считает Элла Либанова.

С каждым месяцем войны в Украине уменьшаются шансы на то, что много женщин вернутся домой с заграницы. Вместо этого в случае окончания войны и открытия границ значительная часть мужчин поедут к своим женщинам за границу.

Такую оценку директор Института демографии Элла Либанова высказала в комментарии "Новыны.LIVE".

"Пока война не закончится, женщины не вернутся, потому что они уехали с детьми в поисках безопасности. Границы когда-нибудь откроются и есть риск того, что после открытия границ семьи будут воссоединяться за пределами Украины", – сказала Либанова.

По ее словам, демографы пытаются проводить по этой теме исследования. Однако, отметила эксперт, "проблема в том, что мы сегодня спрашиваем людей о том, что они будут делать в совершенно других условиях".

"Мы задаем им вопросы сегодня – когда они либо на фронте, либо в относительно мирных условиях живут, но все равно все время под бомбами. А принимать решения они будут тогда, когда война закончится, когда будет отменено военное положение", – объяснила Либанова.

Она отметила, что больше доверяет экспертным оценкам.

"Последний прогноз, который у нас есть, — сейчас мы его переделываем — он был при условии, что война, скорее всего, закончится в 25-м году. Ну теперь же понятно, что — вряд ли. А каждый месяц войны уменьшает шансы, что много женщин вернется. А если немного вернется, появляются шансы на то, что много поедет к ним мужчин. Это несмотря на то, что значительная часть семей распадается", – рассказала директор Института демографии.

Она отметила, что возвращение в Украину в основном зависит от состояния жилищной инфраструктуры и наличия рабочих мест. Значительный процент украинок трудоустроены в Польше и других странах, однако в большинстве своем не на тех должностях, которых хотели бы или которые соответствуют их образовательному уровню и прежнему социальному статусу.

В то же время, по прогнозам экспертов, можно рассчитывать на возвращение трети украинских женщин.

"Мы считаем, что на сегодняшний день мы можем рассчитывать на возвращение трети", – сказала Либанова.

Напомним, по данным исследования аналитического центра Rating Lab, выезд из Украины планируют или рассматривают такую возможность 51% мужчин в возрасте 25-34 года.