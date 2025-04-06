Синоптики зробили прогноз на Великдень: чого очікувати українцям

Синоптики зробили прогноз погоди на Великдень / © ТСН

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Цього року українці святкуватимуть Великдень в неділю, 20 квітня. Щоб завчасно спланувати, як провести цей святковий день — на природі чи вдома — синоптики вже підготували попередній прогноз.

Про те, що прогнозують синоптики на Великдень та якою буде погода у квітні та травні, йдеться в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

За тиждень до свята, кажуть синоптики, буде ще прохолодно, проте саме 20 квітня погода обіцяє бути досить комфортною, хоча і з певними погодними нюансами.

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Якою буде погода на Великдень

За попереднім прогнозом, очікуються періодичні дощі та грози в західних, північних і частково східних областях України. Водночас на більшості території країни опадів не очікується.

У південних областях температура коливатиметься між +15 та +18 градусами, тоді як у західних регіонах — від +10 до +15 градусів. У північних, північно-східних та центральних областях температура також триматиметься в межах +10 +15 градусів.

Чого чекати від погоди у квітні

Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв’ю «Главреду» попередив, що у квітні можливі заморозки. За його словами, на поверхні ґрунту в нічний час температура може опуститися до -2 градусів, що особливо стосується північно-східних та східних областей країни.

Інший народний синоптик Володимир Деркач у коментарі «Главреду» зазначив, що у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла, бо один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні, причому з опадами. Так триватиме практично до кінця першої десятиденки.

Друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий «мінус», вдень — помірний «плюс». Наприкінці цієї декади буде тепліше і без опадів.

Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткочасні опади.

Яким буде травень в Україні

За словами Деркача, навіть початок травня не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки наприкінці першої десятиденки травня.

Опадів слід очікувати більше в першій декаді, а друга ж буде «сухою». Утім, подекуди пройдуть короткочасні дощі.

У третій декаді травня температура повітря знизиться, буде доволі волого та вітряно, що й позначиться на загальній картині погоди. І все ж наприкінці місяця знову повернеться тепло. Й хоча його не можна назвати літнім, але буде досить тепло.

Нагадаємо, в Україні 7 квітня очікується нестабільна погода з великими контрастами.