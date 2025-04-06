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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Синоптики зробили прогноз на Великдень: чого очікувати українцям

За тиждень до свята ще буде прохолодно, але саме 20 квітня погода обіцяє бути досить комфортною.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
погода на Великдень

Синоптики зробили прогноз погоди на Великдень / © ТСН

Цього року українці святкуватимуть Великдень в неділю, 20 квітня. Щоб завчасно спланувати, як провести цей святковий день — на природі чи вдома — синоптики вже підготували попередній прогноз.

Про те, що прогнозують синоптики на Великдень та якою буде погода у квітні та травні, йдеться в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

За тиждень до свята, кажуть синоптики, буде ще прохолодно, проте саме 20 квітня погода обіцяє бути досить комфортною, хоча і з певними погодними нюансами.

Якою буде погода на Великдень

За попереднім прогнозом, очікуються періодичні дощі та грози в західних, північних і частково східних областях України. Водночас на більшості території країни опадів не очікується.

У південних областях температура коливатиметься між +15 та +18 градусами, тоді як у західних регіонах — від +10 до +15 градусів. У північних, північно-східних та центральних областях температура також триматиметься в межах +10 +15 градусів.

Чого чекати від погоди у квітні

Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв’ю «Главреду» попередив, що у квітні можливі заморозки. За його словами, на поверхні ґрунту в нічний час температура може опуститися до -2 градусів, що особливо стосується північно-східних та східних областей країни.

Інший народний синоптик Володимир Деркач у коментарі «Главреду» зазначив, що у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла, бо один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні, причому з опадами. Так триватиме практично до кінця першої десятиденки.

Друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий «мінус», вдень — помірний «плюс». Наприкінці цієї декади буде тепліше і без опадів.

Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткочасні опади.

Яким буде травень в Україні

За словами Деркача, навіть початок травня не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки наприкінці першої десятиденки травня.

Опадів слід очікувати більше в першій декаді, а друга ж буде «сухою». Утім, подекуди пройдуть короткочасні дощі.

У третій декаді травня температура повітря знизиться, буде доволі волого та вітряно, що й позначиться на загальній картині погоди. І все ж наприкінці місяця знову повернеться тепло. Й хоча його не можна назвати літнім, але буде досить тепло.

Нагадаємо, в Україні 7 квітня очікується нестабільна погода з великими контрастами.

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