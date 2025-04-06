ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

В Україні погода, як ніколи, нестабільна: що чекати 7 квітня

В Україні очікується холодна погода з дощами та снігом

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Весна

Весна / © Getty Images

В Україні 7 квітня очікується нестабільна погода з великими контрастами, що вже стало звичним для останніх тижнів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

В Луганську температура досягне +14 градусів, в Ялті — +16, тоді як у Львові та Рівному буде ледь понад нуль. Такі коливання температури можуть ускладнити точний прогноз для кожного регіону.

Особливе місце в прогнозі 7 квітня займають опади та вітри. Сніг, ймовірно, затримається на півночі України, а дощі візьмуть верх на південному сході. У решті території опадів не прогнозується, але сильний вітер на північному заході може досягти швидкості до 15-20 м/с. Це зробить перебування на вулиці некомфортним, і варто бути готовим до таких погодних умов.

Заморозки цієї ночі будуть спостерігатися на заході, півночі, в центрі країни (окрім Дніпропетровської області), а також в окремих районах Одещини та Миколаївщини. В інших частинах країни температура коливатиметься в межах +2…+6 градусів.

Протягом дня 7 квітня в Україні буде холодно: на заході та півночі температура не перевищить +1…+4 градусів, у центральних областях — до +5, в Дніпропетровській області до +7 градусів. На півдні та сході очікується відносно тепла погода з температурами до +12 градусів.

У Києві в цей день прогнозують мокрий сніг, рвучкий вітер, що принесе сильне похолодання. Вночі температура впаде до -2 градусів, а вдень підвищиться лише до +1…+3 градусів. Тому киянам слід одягатися тепло, щоб пережити холодний день.

Попри низьку температуру найближчими днями, вже з Вербної неділі в Україні почнеться потепління, і температура повітря почне підійматися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що еколог розповідав, як заморозки й сніг у квітні вплине на врожай.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie