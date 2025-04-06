В Україні погода, як ніколи, нестабільна: що чекати 7 квітня

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В Україні 7 квітня очікується нестабільна погода з великими контрастами, що вже стало звичним для останніх тижнів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

В Луганську температура досягне +14 градусів, в Ялті — +16, тоді як у Львові та Рівному буде ледь понад нуль. Такі коливання температури можуть ускладнити точний прогноз для кожного регіону.

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Особливе місце в прогнозі 7 квітня займають опади та вітри. Сніг, ймовірно, затримається на півночі України, а дощі візьмуть верх на південному сході. У решті території опадів не прогнозується, але сильний вітер на північному заході може досягти швидкості до 15-20 м/с. Це зробить перебування на вулиці некомфортним, і варто бути готовим до таких погодних умов.

Заморозки цієї ночі будуть спостерігатися на заході, півночі, в центрі країни (окрім Дніпропетровської області), а також в окремих районах Одещини та Миколаївщини. В інших частинах країни температура коливатиметься в межах +2…+6 градусів.

Протягом дня 7 квітня в Україні буде холодно: на заході та півночі температура не перевищить +1…+4 градусів, у центральних областях — до +5, в Дніпропетровській області до +7 градусів. На півдні та сході очікується відносно тепла погода з температурами до +12 градусів.

У Києві в цей день прогнозують мокрий сніг, рвучкий вітер, що принесе сильне похолодання. Вночі температура впаде до -2 градусів, а вдень підвищиться лише до +1…+3 градусів. Тому киянам слід одягатися тепло, щоб пережити холодний день.

Попри низьку температуру найближчими днями, вже з Вербної неділі в Україні почнеться потепління, і температура повітря почне підійматися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що еколог розповідав, як заморозки й сніг у квітні вплине на врожай.