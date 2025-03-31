ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1067
Час на прочитання
1 хв

Якою буде погода в Україні у квітні - синоптикиня дала прогноз

Циклон принесе дощі та зниження температури.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Прогноз погоди на квітень

Прогноз погоди на квітень / © pexels.com

В Україні найближчими днями очікуються зміни погодних умов. Тепла погода збережеться на сході, півдні та в центральних областях.

Про це розповіла Наталка Діденко.

За її словами, 1 квітня циклон принесе дощову погоду на північний захід і захід України, зокрема в Харківську область.

У центральних і південних районах опадів не буде, а температура повітря залишиться комфортною — на півночі +8+12°C, на заході +10+14°C, у центрі +12+16°C, на сході +14+17°C, а на півдні температура підніметься до +14+19°C. У Києві також очікуються дощі, а температура вдень буде близько +9+11°C.

Однак з 5 по 9 квітня в Україні очікується похолодання, яке почнеться на півночі та заході і зачепить центральні райони. На сході та півдні зниження температури відбудеться приблизно 7-8 квітня. У період з 7 по 9 квітня можливі заморозки на заході, півночі та частково в центральних областях. Крім того, 6-7 квітня в цих районах прогнозується сніг.

Метеорологи попереджають, що в умовах зміни погоди важливо підготуватися заздалегідь, зокрема взяти з собою зонти та теплий одяг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптикиня назвала дати, коли до України прийде справжня весна.

Дата публікації
Кількість переглядів
1067
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie