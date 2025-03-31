Якою буде погода в Україні у квітні - синоптикиня дала прогноз

Прогноз погоди на квітень / © pexels.com

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В Україні найближчими днями очікуються зміни погодних умов. Тепла погода збережеться на сході, півдні та в центральних областях.

Про це розповіла Наталка Діденко.

За її словами, 1 квітня циклон принесе дощову погоду на північний захід і захід України, зокрема в Харківську область.

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У центральних і південних районах опадів не буде, а температура повітря залишиться комфортною — на півночі +8+12°C, на заході +10+14°C, у центрі +12+16°C, на сході +14+17°C, а на півдні температура підніметься до +14+19°C. У Києві також очікуються дощі, а температура вдень буде близько +9+11°C.

Однак з 5 по 9 квітня в Україні очікується похолодання, яке почнеться на півночі та заході і зачепить центральні райони. На сході та півдні зниження температури відбудеться приблизно 7-8 квітня. У період з 7 по 9 квітня можливі заморозки на заході, півночі та частково в центральних областях. Крім того, 6-7 квітня в цих районах прогнозується сніг.

Метеорологи попереджають, що в умовах зміни погоди важливо підготуватися заздалегідь, зокрема взяти з собою зонти та теплий одяг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптикиня назвала дати, коли до України прийде справжня весна.