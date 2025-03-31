ТЦК / © ТСН

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Вплив російського ІПСО та пропаганди призвів до різкого зниження довіри до ТЦК.

Про це розповіла депутатка Ірина Никорак в етері Новини.LIVE.

«Ви пам’ятаєте оцей ребрендинг, який відбувся між військкоматом до ТЦК Зараз рівень довіри до ТЦК вкрай низький От він критично низький, хоча рівень довіри до Збройних сил знаходиться на найвищому рівні за всю історію України. І я щиро вірю в те, що цей рівень і буде зберігатися на дуже високому щаблі Але люди не дають собі звіт в тому, що ТЦК це є невід’ємна складова Збройних сил України», — розповіла вона.

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За її совами, зростає популярність рекрутингових центрів, і, ймовірно, ТЦК потребує реформування або ребрендингу.

«І мені видається, що після дуже великої кількості подій негативного характеру, скандалів, які підхоплювали російські ІПСО та пропаганда це все розганялося в тіктоці у людей немає зараз довіри до ТЦК І, напевно, нам доведеться робити черговий ребрендинг цієї структури можливо, її реформування. Зараз досить активних обертів набирають рекрутингові центри, які відкриваються по країні, і дійсно туди приходить велика кількість людей», — сказала вона.

За її словами, люди отримують інформацію про можливі боєві або не боєві посади в Силах оборони. Якщо вони не готові, їх ніхто не змушує, що забезпечує добровільність і довіру до процесу.

«Але рекрутингові центри відкривають окремі або ради військ, або бригади, які досить популярні, там АЗОВ, Третя штурмова і багато інших бригад, всім нам відомими. Тому будемо дивитися, але мені здається, що тут потрібні якісь такі глобальні зміни. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики», — додала народна обраниця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як мобілізують чоловіків віком 50-60 років і куди відправляють служити.