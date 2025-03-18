Кремль збирається посилити інформаційно-психологічні атаки проти України - ГУР

Росія активно розширює підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) у своїх збройних силах. Зокрема, такі спецпідрозділи вже створені в 3-й та 51-й загальновійськових арміях ЗС РФ.

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки МО України.

Для формування нових структур ще у квітні 2024 року уряд держави-агресора запровадив окрему групу військових спеціальностей під назвою "Інформаційне протиборство".

Навчання фахівців ІПСО відбувається у військовій академії Генштабу ЗС РФ та у військово-космічній академії імені Можайського. При цьому переміщення таких спеціалістів між військовими частинами заборонене без узгодження зі штабами військових округів.

Розширення підрозділів інформаційного впливу в структурі армії РФ свідчить про те, що Кремль збирається посилити інформаційно-психологічні атаки проти України. Основними цілями російських ІПСО залишаються Збройні сили, українські спецслужби та суспільство загалом.

Раніше Служба безпеки України зафіксувала посилення інформаційних атак з боку російських спецслужб, які використовують пропагандистів, блогерів і так званих "експертів" для поширення антиукраїнських тез. Кремль намагається "розганяти" ці наративи через ботоферми, соціальні мережі та підконтрольні ЗМІ.