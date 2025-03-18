На одній з ділянок фронту ЗСУ виводять з позицій: деталі

Важливим було зберегти життя українських захисників.

На одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення Збройних сил України сил з невигідних позицій. Завдяки цьому вдалося зберегти життя бійців.

Про це повідомив колишній командувач об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Найважливіше для командування – зберегти життя і здоров’я особового складу. Тому на одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій. Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону", - йдеться у повідомленні.

Ймовірно, йдеться про тактичну групу, що тримає оборону на одному з напрямків у Донецькій області, якою керує Наєв.

За словами генерал-лейтенанта, російська окупаційна армія зазнає втрат. За останній місяць, завдяки спільній роботі розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти, вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки й більше 2000 окупантів. Це відчутно зменшило кількість ворожих атак на нашому напрямку.

Як повідомлялося, ЗСУ відступають з території Курської області РФ. Було два етапи виведення Сил оборони: перший — до Суджі, другий — із Суджі до українського міста Суми.

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