На одном из участков фронта ВСУ выводят с позиций: детали

На одном из участков фронта было принято решение об отводе Вооруженных сил Украины сил с невыгодных позиций. Благодаря этому удалось сберечь жизнь бойцов.

Об этом сообщил бывший командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Самое важное для командования – сохранить жизнь и здоровье личного состава. Поэтому на одном из участков фронта принято решение по отводу сил и средств с невыгодных позиций. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону", — говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет о тактической группе, которая держит оборону в одном из направлений в Донецкой области, которой руководит Наев.

По словам генерал-лейтенанта, российская оккупационная армия терпит потери. За последний месяц благодаря совместной работе разведчиков, операторов дронов, артиллеристов, минометчиков, танкистов и пехоты удалось уничтожить более 30 единиц вражеской бронетехники и более 2000 оккупантов. Это ощутимо снизило количество вражеских атак на нашем направлении.

Как сообщалось, ВСУ отступают с территории Курской области РФ. Было два этапа вывода Сил обороны: первый – в Суджу, второй – из Суджи в украинский город Сумы.

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