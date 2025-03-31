Какая будет погода в Украине в апреле - синоптик дала прогноз

Прогноз погоды на апрель / © pexels.com

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В Украине в ближайшие дни ожидаются изменения погодных условий. Теплая погода сохранится на востоке, юге и центральных областях.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 1 апреля циклон принесет дождливую погоду на северо-запад и запад Украины, в частности в Харьковскую область.

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В центральных и южных районах осадков не будет, а температура воздуха останется комфортной — на севере +8+12°C, на западе +10+14°C, в центре +12+16°C, на востоке +14+17°C, а на юге температура поднимется до +14+19°C. В Киеве также ожидаются дожди, а температура днем около +9+11°C.

Однако с 5 по 9 апреля в Украине ожидается похолодание, которое начнется на севере и западе и затронет центральные районы. На востоке и юге понижение температуры произойдет примерно 7-8 апреля. В период с 7 по 9 апреля возможны заморозки на западе, севере и частично в центральных областях. Кроме того, 6-7 апреля в этих районах прогнозируется снег.

Метеорологи предупреждают, что в условиях смены погоды важно подготовиться заранее, в частности, взять с собой парасоли и теплую одежду.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптикиня назвала даты, когда в Украину придет настоящая весна.