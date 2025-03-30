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- Украина
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Какая будет погода 31 марта: прогноз "Укргидрометцентра"
Ожидаются умеренные дожди.
Появился прогноз погоды на сутки 31 марта. Будет облачно с прояснениями.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
"На Закарпатье, Прикарпатье, юго-востоке, днем и северо-восточной части умеренные, в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях местами значительные дожди; на остальной территории небольшие дожди, лишь ночью в большинстве южных и центральных областей без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в юго-восточной части до 11°; днем 10-15°, в южных и центральных областях 13-18°.
Напомним, погода в Украине на Пасху 2025 обещает быть достаточно комфортной , хотя с определенными погодными нюансами.