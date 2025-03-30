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- Война
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Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно
Следует находиться в укрытиях.
Часть Украины днем 30 марта охватила воздушная тревога . Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
"Увага! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", - говорится в сообщении.
По состоянию на 15:27 "покраснели" следующие области:
Черкасская;
Полтавская;
Сумская;
Черниговская;
Харьковская.
Напомним, вечером 29 марта враг запустил по Украине ударные БПЛА. Оставайтесь в укрытиях.