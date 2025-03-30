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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

Часть Украины днем 30 марта охватила воздушная тревога . Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

"Увага! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15:27 "покраснели" следующие области:

  • Черкасская;

  • Полтавская;

  • Сумская;

  • Черниговская;

  • Харьковская.

Напомним, вечером 29 марта враг запустил по Украине ударные БПЛА. Оставайтесь в укрытиях.

Дата публикации
Количество просмотров
242
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