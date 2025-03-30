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- Украина
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На Киевщине сработала ПВО — КОВА
В регионе идет воздушная тревога.
В ночь на 30 марта в Киевской области сработали силы противовоздушной обороны по вражеским ударным беспилотникам.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
«Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО», — говорится в сообщении.
Перед этим Воздушные силы сообщили об атаке вражеских данных БПЛА в регионе.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 30 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков.