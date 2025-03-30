На Киевщине сработала ПВО — КОВА

Противовоздушная оборона / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 30 марта в Киевской области сработали силы противовоздушной обороны по вражеским ударным беспилотникам.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

«Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО», — говорится в сообщении.

Реклама

Перед этим Воздушные силы сообщили об атаке вражеских данных БПЛА в регионе.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 30 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков.