Премьер Дании бросает вызов США в споре из-за Гренландии

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен / © Associated Press

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Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен назвала недостоверным заявление вице-президента США Джея Ди Венса, в котором он раскритиковал отношение датского правительства к Гренландии — автономной территории Королевства Дания.

Об этом сообщает Reuters.

Во время визита на военную базу США на севере Гренландии в пятницу, 28 марта, Венс обвинил Данию, контролирующую Гренландию с 1721 года, в том, что она плохо выполняет работу по безопасности острова, и предложил защиту Соединенных Штатов.

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Свое заявление американский вице-президент сделал через несколько часов после того, как Гренландия сформировала новое коалиционное правительство во главе с Йенсом-Фредериком Нильсеном, который назвал Данию своим ближайшим союзником.

В субботу, 29 марта, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что люди Гренландии сами будут решать свое будущее.

«Я глубоко уважаю, как народ Гренландии и политики Гренландии справляются с сильным давлением. Эта ситуация требует единства между политическими партиями и странами Королевства», — подчеркнула она.

Фредериксен также сообщила, что посетит Гренландию 2-4 апреля для переговоров с новым правительством автономной территории в контексте заинтересованности Соединенных Штатов в установлении контроля над арктическим островом.

«Я с нетерпением жду продолжения тесного и доверительного сотрудничества между Гренландией и Данией», — отметила она.

Напомним, во время визита в Гренландию вице-президент Джей Ди Венс заявил о «очень весомых доказательствах» того, что Россия и Китай хотят завладеть островом и получить доступ к его ресурсам.