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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Прем’єрка Данії кидає виклик США у суперечці через Гренландію

Фредріксен відвідає Гренландію 2-4 квітня для переговорів з новим урядом автономної території

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Метте Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен / © Associated Press

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала недостовірною заяву віцепрезидента США Джея Ді Венса, в якій він розкритикував ставлення данського уряду до Гренландії – автономної території Королівства Данія.

Про це повідомляє Reuters.

Під час візиту на військову базу США на півночі Гренландії в п’ятницю, 28 березня, Венс звинуватив Данію, яка контролює Гренландію з 1721 року, у тому, що вона погано виконує роботу щодо безпеки острова, і запропонував захист Сполучених Штатів.

Свою заяву американський віцепрезидент зробив через кілька годин після того, як Гренландія сформувала новий коаліційний уряд на чолі з Єнсом-Фредеріком Нільсеном, який назвав Данію своїм найближчим союзником.

У суботу, 29 березня, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що люди Гренландії самі вирішуватимуть своє майбутнє.

«Я глибоко поважаю те, як народ Гренландії та політики Гренландії справляються з сильним тиском. Ця ситуація вимагає єдності між політичними партіями та між країнами Королівства», — наголосила вона.

Фредеріксен також повідомила, що відвідає Гренландію 2-4 квітня для переговорів з новим урядом автономної території в контексті зацікавленості Сполучених Штатів у встановленні контролю над арктичним островом.

"Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної та довірчої співпраці між Гренландією та Данією", - зазначила вона.

Нагадаємо, під час візиту до Гренландії віцепрезидент Джей Ді Венс заявив про «дуже вагомі докази» того, що Росія і Китай хочуть заволодіти островом і отримати доступ до його ресурсів.

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