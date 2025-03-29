США не будут увеличивать свое военное присутствие в Гренландии

Вице-президент США Венс / © Associated Press

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Соединенные Штаты пока не намерены увеличивать свое военное присутствие в Гренландии, но будут инвестировать в укрепление безопасности вокруг региона.

Об этом во время визита в Гренландию заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, информирует The Gardian.

На вопрос о расширении военных присутствий, вену ответил, что США пока не будут этого делать.

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«Но есть ли общие цели, которых мы хотим достичь, и которые, безусловно, потребуют от нас инвестирование больших ресурсов, инвестирование в дополнительные военные ледокола, инвестирование в дополнительные военно-морские корабли, которые будут иметь большее присутствие в Гренландии? Безусловно», — сказал он.

Он заявил, что действия США необходимы из-за «расширения зоны безопасности и интересов России и Китая в области безопасности».

«Они делают то, что, по их мнению, отвечает их интересам. Соединенные Штаты должны делать то, что, насколько я знаю, в наших интересах, а именно: обеспечить безопасность Гренландии», — отметил Венс.

Кроме того, вице-президент добавил, что Соединенным Штатам «придется делать больше, чтобы противостоять некоторым странам, с которыми, как мы знаем, мы можем соперничать».

Ранее сообщалось, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен раскритиковал последние заявления Дональда Трампа по поводу претензий США на Гренландию, назвав их вмешательством во внутренние дела королевства.

Мы раньше информировали, что в Гренландии прошли массовые акции протеста против заявлений Дональда Трампа по поводу возможного установления контроля США над островом.