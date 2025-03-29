Илон Маск заявил, что продал соцсеть X

Илон Маск / © Associated Press

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Американский бизнесмен Илона Маск заявил, что он продал соцсети X своему стартапу по разработке искусственного интеллекта xAI.

Об этом информирует CNN.

В соглашении указывается, что соцсеть перешла под контроль новой компании за $33 млрд, что гораздо меньше, чем он заплатил за нее в 2022 году.

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«Фьючерсы xAI и X взаимосвязаны. Сегодня мы официально делаем шаг, чтобы соединить данные, модели, вычисления, распространения и талант. Эта комбинация раскроет огромный потенциал, соединив передовые возможности искусственного интеллекта и опыт xAI с огромным охватом X», — отметил Маск.

Бизнесмен не сообщил, будут ли какие-либо изменения в работе соцсети, хотя известно, что чат-бот Grok от xAI уже интегрирован в платформу. Он заявил, что она объединенная платформа должна обеспечить более «умные и более значимые впечатления».

Ранее сообщалось, что Илон Маск назвал "единственное, что сработает" для окончания войны на Украине.

Мы ранее информировали, что компания Tesla Илона Маска решила отозвать 46 096 единиц автомобилей Cybertruck в США.