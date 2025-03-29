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Перемирие в Черном море: Венс заявил о невероятном прогрессе
По словам вице-президента США, соглашение о перемирии на море «почти завершено».
США вполне удовлетворены положением вещей относительно продвижения соглашения о перемирии в Черном море.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс во время выступления перед военнослужащими на американской военной базе в Гренландии.
«Я думаю, что мы добились невероятного прогресса. Мы должны помнить, что эта война началась при администрации Джо Байдена, она привела к невероятному количеству смертей и разрушений, и впервые за почти четыре года благодаря руководству президента Трампа у нас есть возможность действительно достичь мирного урегулирования», — заявил Венс.
Он добавил, что «уже есть» прекращение огня по энергетической инфраструктуре, а соглашение о перемирии на море «почти завершено». И президент Трамп «будет бороться каждый день», чтобы добиться окончания войны.
«Как только мы достигнем этого, мы будем работать над следующим этапом прекращения огня», — подчеркнул Джей Ди Венс.
Напомним, Гренландия наотрез отказалась принимать жену Венса во всех местах, которые та хотела посетить. Визит вице-президента США и его супруги пришлось сократить до посещения американской военной базы.