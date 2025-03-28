Когда может наступить перемирие: аналитик The Telegraph назвал дату

Когда будет перемирие с РФ / © Associated Press

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Ситуация на фронте указывает на все более вероятную перспективу прекращения огня — возможно до или после Пасхи.

Такое мнение высказал бывший офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз в статье The Telegraph .

По словам офицера, обе стороны, прогнозируя перемирие, отчаянно пытаются захватить больше территории, чтобы укрепить свою позицию за столом переговоров.

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Эксперт обратил внимание на новую операцию ВСУ в Белгородской области, о которой Генштаб предпочитает молчать.

«Эта операция меньше по масштабу, чем масштабное вторжение на Курщину в прошлом году, но она прогрессирует. Поскольку аналитики пытаются предсказать то, что мы видим, это может быть несколько вещей. Силы относительно невелики – размер боевой группы – с десятками поставленных США бронированными боевыми машинами Bradley, что обеспечивает им быструю мобильность. Захватывая возвышенности и угрожая нескольким селам, вторжение оттягивает российские силы из других мест, чтобы сдержать его», — предполагает Коллинз.

В качестве альтернативы этому варианту он называет «разведку боем», чтобы найти слабые места.

«Это очень соответствует стилю старой советской доктрины, которая все еще в моде как у россиян, так и (к разочарованию западных военных инструкторов и советников) у украинцев», — пишет эксперт.

Некоторые украинские солдаты, посетившие на прошлой неделе Британию, рассказали Коллинзу, что действия российской стороны похожи «на попытки последнего дыхания». Он обратил внимание на последние видео, где оккупанты жалуются, что их бросают в бой прямо из госпиталей, а некоторых даже на костылях.

«Все это указывает на то, что обе стороны признают близкий конец, когда украинцы используют драгоценное оборудование, посланное с Запада, чтобы завоевать позиции и влиять, а Путин бросает то, что он считает тщетными ротами раненых в последний толчок перед жесткими переговорами в сталинском стиле. Для Путина боеприпасы стоят денег, а мертвые ничего не стоят», — подытожил обозреватель Тим Коллинз.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что полного перемирия в Украине можно будет добиться в течение нескольких недель.

Однако сегодня дерсекретарь США Марко Рубио сказал, что США не устанавливают четкие сроки по достижению мира в Украине.

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