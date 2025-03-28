Коли може настати перемир’я: аналітик The Telegraph назвав дату

Коли буде перемир’я з РФ / © Associated Press

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Ситуація на фронті вказує на дедалі ймовірнішу перспективу припинення вогню — можливо, до чи після Великодня.

Таку думку висловив колишній офіцер британського спецпідрозділу SAS, військовий оглядач Тім Коллінз у статті для The Telegraph.

За словами офіцера, обидві сторони, прогнозуючи перемир’я, відчайдушно намагаються захопити якнайбільше території, щоб зміцнити свою позицію за столом переговорів.

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Експерт звернув увагу на нову операцію ЗСУ в Бєлгородській області, про яку Генштаб воліє мовчати.

«Ця операція менша за масштабом, ніж масштабне вторгнення на Курщину минулого року, але вона прогресує. Оскільки аналітики намагаються передбачити те, що ми бачимо, це може бути кілька речей. Сили є відносно невеликими — розмір бойової групи — з десятками поставлених США броньованими бойовими машинами Bradley, що забезпечує їм швидку мобільність. Захоплюючи височини та загрожуючи кільком селам, вторгнення відтягує російські сили з інших місць, щоб стримати його», — припускає Коллінз.

Як альтернативу цьому варіанту він називає «розвідку боєм», щоб знайти слабкі місця.

«Це дуже відповідає стилю старої радянської доктрини, яка все ще в моді як у росіян, так і (на розчарування західних військових інструкторів і радників) в українців», — пише експерт.

Деякі українські солдати, які минулого тижня відвідали Британію, розповіли Коллінзу, що дії російської сторони схожі «на спроби останнього подиху». Він звернув увагу на останні відео, де окупанти скаржаться, що їх кидають у бій просто з госпіталів, а декого навіть на милицях.

«Усе це вказує на те, що обидві сторони визнають близький кінець, коли українці використовують дорогоцінне обладнання, надіслане із Заходу, щоб завоювати позиції та впливати, а Путін кидає те, що він вважає марними ротами поранених, в останній поштовх перед жорсткими переговорами в сталінському стилі. Для Путіна боєприпаси коштують грошей, а мертві нічого не коштують», — підсумував оглядач Тім Коллінз.

Раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявляв, що повного перемир’я в Україні можна буде домогтися протягом кількох тижнів.

Проте сьогодні дерсекретар США Марко Рубіо сказав, що США не встановлюють чітких термінів щодо досягнення миру в Україні.

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