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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1661
Час на прочитання
2 хв

"Подивимось, що буде далі": Трамп відреагував на атаки іранських дронів по Україні

Президент США звернув увагу, що деякі іранські дрони є «дуже ефективними».

Автор публікації
Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Білому домі аналізують звіти про масовані атаки по Україні дронами іранського виробництва. Деякі з цих дронів, на його думку, є «дуже ефективними».

Про це він заявив на пресконференції в овальному кабінеті у п’ятницю, 28 березня.

На питання журналіста, чому Білий дім нічого не робить з щоденними атаками іранських дронів на Україну, які вбивають мирних українців, Трамп відповів: «Що ж, ми подивимося, що буде далі».

«Я отримую звіти про це, і ми їх аналізуємо. Ви маєте рацію, Іран виробляє багато безпілотників, деякі з них дуже ефективні. Але Іран посідає перше місце в моєму списку об’єктів, за якими варто стежити», — зазначив Трамп.

Але з його подальших слів стало зрозуміло, що «стежить» він не за постачаннями іранських дронів Росії, а за ядерною угодою між Тегераном та Вашингтоном.

«Нещодавно я надіслав їм листа. І я сказав, що вам так чи інакше доведеться прийняти рішення [щодо ядерної угоди — ред.]. І нам доведеться або говорити про це, або дуже погані речі відбудуться з Іраном. І я не хочу, щоб це сталося. Я віддаю перевагу — і я не кажу це через силу чи слабкість — я віддаю перевагу тому, щоб ми домовилися з Іраном. Але якщо ми цього не вирішимо, з Іраном трапляться погані речі», — заявив Дональд Трамп.

Втім питання військової допомоги Ірана Росії так і залишилось без відповіді.

Нагадаємо, Ілон Маск назвав мирний план Трампа «єдиним, що спрацює» для закінчення війни в Україні. Водночас мільярдер «обурився» на тих, хто критикує Трампа, а сам не знає, як зупинити війну.

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