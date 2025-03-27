Іран готовий до непрямих переговорів зі США – радник Хаменеї

Прапор Ірану.

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Іран не виключає можливості відновлення контактів із США та готовий до непрямих переговорів.

Про це 28 березня заявив радник верховного лідера Ірану Камаль Харразі в коментарі напівофіційному Іранському студентському інформаційному агентству (ISNA), передає Reuters.

“Ісламська Республіка не зачинила усі двері. Вона готова до непрямих переговорів зі Сполученими Штатами, щоб оцінити іншу сторону, висунути свої умови та ухвалити відповідне рішення”, — наголосив Харразі.

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Тегеран, однак, досі відкидає ультимативні вимоги президента США Дональда Трампа укласти нову угоду, погрожуючи в іншому разі військовими наслідками. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї назвав такі заяви “оманливими”, а міністр закордонних справ Аббас Аракчі заявив, що переговори можливі лише за умови відмови США від політики “максимального тиску”.

Очікується, що Іран незабаром офіційно відповість на лист Трампа. Як зазначив Аракчі, у відповіді будуть враховані як загрози, так і потенційні можливості.

Нагадаємо, під час свого першого терміну президентства Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди 2015 року, яка обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на скасування санкцій. У 2018 році Вашингтон повернув жорсткі санкції проти Тегерана, після чого Іран почав порушувати положення угоди й істотно наростив збагачення урану.

Західні країни підозрюють Іран у спробах розробити ядерну зброю, збагачуючи уран до рівня, що перевищує потреби мирної енергетики. Іран, своєю чергою, наполягає, що його ядерна програма має виключно цивільний характер.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати можуть розпочати військові дії проти Ірану, якщо ситуація змусить. Вашингтон надає перевагу дипломатії, однак не виключає силового сценарію, якщо Іран продовжить рух до створення ядерної зброї.

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