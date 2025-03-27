Иран готов к непрямым переговорам с США – советник Хаменеи

Флаг Ирана.

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Иран не исключает возможности возобновления контактов с США и готов к косвенным переговорам.

Об этом 28 марта заявил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази в комментарии полуофициальному Иранскому студенческому информационному агентству (ISNA), передает Reuters.

"Исламская Республика не закрыла все двери. Она готова к косвенным переговорам с Соединенными Штатами, чтобы оценить другую сторону, выдвинуть свои условия и принять соответствующее решение", - подчеркнул Харрази.

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Тегеран, однако, до сих пор отвергает ультимативные требования президента США Дональда Трампа заключить новое соглашение, угрожая в противном случае военными последствиями. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал такие заявления "обманчивыми", а министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что переговоры возможны только при условии отказа США от политики "максимального давления".

Ожидается, что Иран вскоре официально ответит на письмо Трампа. Как отметил Аракчи, ответы будут учтены как угрозы, так и потенциальные возможности.

Напомним, во время своего первого срока президентства Дональд Трамп вывел США из ядерного соглашения 2015 года, которое ограничивало ядерную программу Ирана в обмен на отмену санкций. В 2018 году Вашингтон вернул жесткие санкции против Тегерана, после чего Иран начал нарушать положения соглашения и существенно нарастил обогащение урана.

Западные страны подозревают Иран в попытках разработать ядерное оружие, обогащая уран до уровня, превышающего потребности мирной энергетики. Иран, в свою очередь, настаивает, что его ядерная программа носит исключительно гражданский характер.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты могут начать военные действия против Ирана , если ситуация заставит. Вашингтон предпочитает дипломатию, однако не исключает силового сценария, если Иран продолжит движение к созданию ядерного оружия.

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