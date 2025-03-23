США не виключають військових дій проти Ірану: Віткофф назвав умови

Стів Віткофф зазначив, що наразі США подають Тегерану сигнал про можливість знайти правильне рішення через діалог.

Сполучені Штати можуть розпочати військові дії проти Ірану, якщо ситуація змусить. Вашингтон надає перевагу дипломатії, однак не виключає силового сценарію, якщо Іран продовжить рух до створення ядерної зброї.

Про це заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф в ефірі Fox News.

"Нам не потрібно вирішувати всі питання військовим шляхом, але це не означає, що якщо нас підведуть до цього, ми не будемо вдаватися до воєнних дій. Ми зробимо це за певних обставин", — заявив Віткофф.

Він зазначив, що наразі США подають Тегерану сигнал про можливість знайти правильне рішення через діалог, оскільки "альтернатива не найкраща".

Віткофф також підкреслив, що позиція президента Дональда Трампа залишається твердою: Іран не повинен мати ядерної зброї.

"Ми не можемо дозволити їм перейти до озброєння і створення ядерного арсеналу. Цього не може статися, і цього не станеться", — додав він.

Раніше верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що його країна немає намірів отримати ядерну зброю.