Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де найдужче тисне ворог

Загалом, від початку цієї доби відбулося 118 боєзіткнень.

Українська армія дає відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи його по всій лінії фронту.

Про таку ситуацію на фронті станом на 22.00 23 березня повідомив Генштаб.

Російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, застосувавши 74 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1041 дрон-камікадзе та здійснили 4792 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку 23 березня ворог один раз атакував у бік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населеного пункту Ямполівка, в напрямках Нового, Новомихайлівки та Зеленої Долини. Українські захисники успішно зупинили всі атаки противника.

Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, в напрямках Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

На Торецькому напрямку росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу противник сконцентрував в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та в напрямку Диліївки. Всі атаки були успішно відбиті Силами оборони.

На Покровському напрямку росіяни 50 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки, до цього часу тривають сім боєзіткнень . Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Олександропіль, Нова Полтавка, Малинівка та Гродівка.

Ситуація на Курщині

ЗСУ проводять операцію на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 17 штурмів позицій українських підрозділів. Ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши при цьому 11 керованих бомб, та здійснив 266 артилерійських обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 102-ї окремої бригади територіальної оборони та 32-ї окремої артилерійської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, зі слів заступника командира батальйонно-тактичної групи 160-го навчального центру “Варвар”, ситуація на фронті, а саме на Харківському напрямку, дуже складна, але контрольована та некритична.

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