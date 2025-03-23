Третя штурмова звільнила село на Луганщині

Загалом військовослужбовці цієї бригади звільнили три квадратних кілометри територій.

Українські військові Третього армійського корпусу повернули контроль над селом Надія на кордоні Харківської та Луганської областей.

Про це повідомила пресслужба підрозділу.

"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії РФ", — заявив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

Раніше повідомлялося, що Повітряні Сили Збройних Сил України успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

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