Третья штурмовая освободила село в Луганской области

В общей сложности военнослужащие этой бригады освободили три квадратных километра территорий.

Украинские военные Третьего армейского корпуса вернули контроль над селом Надежда на границе Харьковской и Луганской областей.

Об этом сообщила пресс-служба подразделения.

"Взятие Надежды стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков — 752-го и 254-го 20-й армии РФ", — заявил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.

Ранее сообщалось, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103 мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торец Донецкой области.

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