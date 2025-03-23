Третья штурмовая освободила село в Луганской области

В общей сложности военнослужащие этой бригады освободили три квадратных километра территорий.
Украинские военные Третьего армейского корпуса вернули контроль над селом Надежда на границе Харьковской и Луганской областей.
Об этом сообщила пресс-служба подразделения.
"Взятие Надежды стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков — 752-го и 254-го 20-й армии РФ", — заявил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.
Ранее сообщалось, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103 мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торец Донецкой области.