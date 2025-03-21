Россияне остановились на Покровском направлении: эксперт назвал причины

В свое время россияне сконцентрировали свои силы на отвоевании Курщины.

Российская армия остановилась на Покровском направлении. Этому есть две причины, говорят эксперты.

Об этом военный эксперт Павел Нарожный сообщил в комментарии "РБК.Украина".

Первая состоит в том, что определенное количество своего контингента армии РФ все же пришлось перебросить на Курщину, прежде всего операторов дронов. Вторая, говорят специалисты, более весомая – банальная усталость.

"Главная причина в том, что они очень активно атаковали, начиная с ноября по конец января. И об этих атаках они очень сточили свои функциональные подразделения и банально очень сильно выдохлись", — подчеркнул Нарожный.

Отмечается, поскольку россияне сконцентрировали свои силы на отвоевании Курщины и не могут взять Покровск, они выбрали Новопавловское направление и пытаются продвинуться в сторону Днепропетровской области.

Кроме того, пока внимание российских военных было приковано к Курской области, Украина смогла немного улучшить свою ситуацию на Востоке. Силы обороны отразили несколько позиций на Купянском направлении, выбив противника севернее Купянска и сократив его плацдарм на правобережье Оскола.

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