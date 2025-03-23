У Туреччині заарештували мера Стамбула: протести набирають обертів (фото)

У Туреччині суд заарештував мера Стамбула Екрема Імамоглу — головного політичного конкурента президента Реджепа Ердогана. Його затримання спровокувало у країні масштабні протести.

Про це повідомила турецька газета Milliyet.

Під час затримання Імамоглу закидали керівництво злочинною організацією та членство в ній, вимагання, хабарництво та фальсифікацію результатів тендера. Поліція допитувала Імамоглу близько п’яти годин.

Фото: Associated Press

Протести супроводжувалися сутичками

Арешт Імамоглу стався на тлі масових протестів його прихильників. У Туреччині спалахнули протести через арешт політика. Мітинги ось уже кілька днів тривають по всій Туреччині.

Увечері, 22 березня, по всій Туреччині затримали понад 300 людей.

Фото: Associated Press

Протести у Туреччині

Екрем Імамоглу зі світської Республіканської народної партії (CHP) вважається одним із найсильніших політичних суперників президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Імамоглу заявив, що "воля народу не може бути замовчена". Він пообіцяв рішуче стояти за народ Туреччини "і всіх, хто підтримує демократію та справедливість у всьому світі".

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