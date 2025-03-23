Ситуация на фронте: Генштаб сообщил, где больше всего давит враг

В общей сложности, с начала этих суток произошло 118 боеприкосновений.

Украинская армия дает отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая его по всей линии фронта.

О такой ситуации на фронте по состоянию на 22:00 23 марта сообщил Генштаб.

Российские захватчики нанесли 59 авиационных ударов, применив 74 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1041 дрон-камикадзе и совершили 4792 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении 23 марта враг однажды атаковал в сторону Волчанска.

В Купянском направлении противник проводил четыре штурма позиций наших защитников в районах Загрызового, Петропавловки и Богуславки. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев недалеко от населенного пункта Ямполевка, в направлениях Нового, Новомихайловки и Зеленой Долины. Украинские защитники успешно остановили все атаки противника.

Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков близ Белогоровки, в направлениях Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского на Северском направлении.

На Торецком направлении россияне 17 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления противник сконцентрировал в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и в направлении Дилиевки. Все атаки были успешно отражены силами обороны.

На Покровском направлении россияне 50 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Пантелеймоновка, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Андреевка, Котлино, Успеновка, Богдановка и в направлении Сергеевки, до сих пор продолжаются семь боеприкосновений. Авиационные удары получили Покровск, Александрополь, Новая Полтавка, Малиновка и Гродовка.

Ситуация на Курщине

ВСУ проводят операцию на Курском направлении, где противник в течение суток провел 17 штурмов позиций украинских подразделений. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросив при этом 11 управляемых бомб, и совершил 266 артиллерийских обстрелов, пять из которых – из реактивных систем залпового огня.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 102-й отдельной бригады территориальной обороны и 32-й отдельной артиллерийской бригады, эффективно уничтожающих врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Напомним, по словам заместителя командира батальонно-тактической группы 160-го учебного центра "Варвар", ситуация на фронте, а именно на Харьковском направлении, очень сложная, но контролируемая и некритическая.

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