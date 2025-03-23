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Потери России на 23 марта: Генштаб обновил данные

Потери России на 23 марта: Генштаб обновил данные

Российский солдат / Фото: Getty Images

Оккупанты теряют и живую силу, и технику на поле боя.

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1470 солдат.

Об этом сегодня, 23 марта, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.25:

  • личного состава – около 903480 (+1470) человек
  • танков ‒ 10412 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 21636 (+27)
  • артиллерийских систем – 25048 (+104)
  • РСЗО – 1333 (+6)
  • средства ПВО ‒ 1116 (+5)
  • самолетов – 370
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30495 (+157)
  • крылатые ракеты ‒ 3121
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41610 (+185)
  • специальная техника ‒ 3784 (+2)

Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщило, какие потери РФ в Украине. По его оценкам, с начала полномасштабного вторжения было убито от 200 000 до 250 000 солдат.

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