Потери России на 23 марта: Генштаб обновил данные

Оккупанты теряют и живую силу, и технику на поле боя.

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1470 солдат.

Об этом сегодня, 23 марта, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.25:

личного состава – около 903480 (+1470) человек

танков ‒ 10412 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 21636 (+27)

артиллерийских систем – 25048 (+104)

РСЗО – 1333 (+6)

средства ПВО ‒ 1116 (+5)

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 30495 (+157)

крылатые ракеты ‒ 3121

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 41610 (+185)

специальная техника ‒ 3784 (+2)

Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщило, какие потери РФ в Украине. По его оценкам, с начала полномасштабного вторжения было убито от 200 000 до 250 000 солдат.

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