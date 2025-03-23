Потери России на 23 марта: Генштаб обновил данные

Оккупанты теряют и живую силу, и технику на поле боя.
За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1470 солдат.
Об этом сегодня, 23 марта, сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.25:
- личного состава – около 903480 (+1470) человек
- танков ‒ 10412 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 21636 (+27)
- артиллерийских систем – 25048 (+104)
- РСЗО – 1333 (+6)
- средства ПВО ‒ 1116 (+5)
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30495 (+157)
- крылатые ракеты ‒ 3121
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 41610 (+185)
- специальная техника ‒ 3784 (+2)
Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщило, какие потери РФ в Украине. По его оценкам, с начала полномасштабного вторжения было убито от 200 000 до 250 000 солдат.
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