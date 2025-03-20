Британская разведка подсчитала потери РФ в войне против Украины

Это самые большие потери РФ со времен Второй мировой войны.

Министерство обороны Великобритании сообщило, каковы потери РФ в Украине. По его оценкам, с начала полномасштабного вторжения было убито от 200 000 до 250 000 солдат.

Об этом пишет Ske News со ссылкой на британскую разведку.

По данным разведки, общее количество убитых и раненых составляет 900 тысяч человек.

Министерство обороны утверждает, что Путин и его военное руководство предпочитают конфликт российским солдатам.

"Они почти наверняка готовы терпеть постоянное высокое число потерь, пока это не повлияет негативно на поддержку войны общественностью или элитой, и эти потери можно компенсировать", — отмечают в разведке.

Напомним, на утро 20 марта ВСУ уничтожили 899 470 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1400 военных.

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