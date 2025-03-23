Втрати Росії станом на 23 березня: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку на полі боя.
За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1470 солдатів.
Про це сьогодні, 23 березня, повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.03.25:
- особового складу ‒ близько 903480 (+1470) осіб
- танків ‒ 10412 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 21636 (+27)
- артилерійських систем – 25048 (+104)
- РСЗВ – 1333 (+6)
- засоби ППО ‒ 1116 (+5)
- літаків – 370
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30495 (+157)
- крилаті ракети ‒ 3121
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн– 41610 (+185)
- спеціальна техніка ‒ 3784 (+2)
Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, якими є втрати РФ в Україні. За його оцінками, від початку повномасштабного вторгнення було вбито від 200 000 до 250 000 солдатів.
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