Втрати Росії станом на 23 березня: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку на полі боя.

За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1470 солдатів.

Про це сьогодні, 23 березня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.03.25:

особового складу ‒ близько 903480 (+1470) осіб

танків ‒ 10412 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 21636 (+27)

артилерійських систем – 25048 (+104)

РСЗВ – 1333 (+6)

засоби ППО ‒ 1116 (+5)

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30495 (+157)

крилаті ракети ‒ 3121

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн– 41610 (+185)

спеціальна техніка ‒ 3784 (+2)

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, якими є втрати РФ в Україні. За його оцінками, від початку повномасштабного вторгнення було вбито від 200 000 до 250 000 солдатів.

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