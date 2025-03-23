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Втрати Росії станом на 23 березня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 23 березня: Генштаб оновив дані

Російський солдат / Фото: Getty Images

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку на полі боя.

За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1470 солдатів.

Про це сьогодні, 23 березня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.03.25:

  • особового складу ‒ близько 903480 (+1470) осіб 
  • танків ‒ 10412 (+9) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 21636 (+27) 
  • артилерійських систем – 25048 (+104) 
  • РСЗВ – 1333 (+6) 
  • засоби ППО ‒ 1116 (+5) 
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 30495 (+157)
  • крилаті ракети ‒ 3121 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 41610 (+185)
  • спеціальна техніка ‒ 3784 (+2)

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, якими є втрати РФ в Україні. За його оцінками, від початку повномасштабного вторгнення було вбито від 200 000 до 250 000 солдатів.

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