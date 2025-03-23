Жена развелась с мужем через одно слово: что он сказал

После десяти лет супружеской жизни женщине надоело, что единственный интерес ее мужа – это здоровый образ жизни.

Сказанное в шутку мужчиной слово навело жену на мысль о разводе. Ее оскорбило сравнение с бесформенным корнеплодом – бататом.

Эту историю рассказал израильский сайт местных новостей mynet.

По словам обиженной женщины, после десяти лет супружеской жизни ей надоело, что единственный интерес ее мужа – это здоровый образ жизни. Она укоряла его, что он слишком много времени проводит в спортзале и на марафонах.

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Мужчина соблюдал систему здорового питания и отказывался от домашнего застолья. Кроме того, как рассказывала женщина во время юридической консультации, бесконечные тренировки изматывали его, оставляя без сил.

Каждый раз, когда жена обращала внимание на эту проблему, муж обвинял ее в отсутствии поддержки и эгоизме. Он говорит, что пытался уговорить ее присоединиться к тренировкам и предлагал вместе худеть.

Наибольший разрыв в их отношениях произошел, когда муж назвал жену "бататом", сравнив ее с бесформенным корнеплодом большого размера. Это было сказано в шутку, но настолько обидело жену, что она решила подавать на развод.

Напомним, в Китае женщина, которая долго болела, случайно выяснила, в чем причина. Как оказалось, она в течение пяти лет пила сточные воды после перепутывания труб.

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