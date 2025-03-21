В Ірані стався землетрус біля ядерного об’єкта: що відомо

Місцеві ЗМІ не повідомляють про пошкодження ядерного майданчика чи жертви.

У п’ятницю, 21 березня, в центральній частині Ірану стався сильний землетрус поблизу ядерного об’єкті цієї країни.

Про це повідомляє Newsweek.

Землетрус магнітудою 5,0 стався поблизу міста Ісфахана в центральному Ірані всього за 26,5 кілометрів від ядерного об'єкта в Натанзі, головного місця збагачення урану в країні.

За даними Іранського сейсмологічного центру, о 13:03 за місцевим часом стався другий поштовх магнітудою 4,5.

Також читайте У США знову закликають Іран до перемовин щодо ядерної угоди

У перших повідомленнях місцевих ЗМІ не повідомлялося про пошкодження ядерного майданчика чи жертви.

За словами Рези Мусаві, керівника кризового управління провінції Ісфахан, наразі групи екстреної допомоги оцінюють постраждалі райони.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї раніше заявив, що його країна немає намірів отримати ядерну зброю.

Читайте також: