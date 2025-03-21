Гарбузовий кекс до чаю чи кави: як приготувати пісний десерт

Сезон гарбузів вже закінчився, але на полицях магазинів ще можна знайти цей смачний овоч. Він може стати чудовим інгредієнтом для приготування пісного кексу.

ТСН.ua підготував рецепт пісного, але смачного десерту до чаю та кави.

Інгредієнти

320 г борошна,

250−300 г гарбузо­вого пюре,

180−190 г цукру, 100 мл олії,

1 ч. ложка соди, 50 г родзинок чи цукатів,

50 г горіхів,

1 ч. ложка імби­ру

1 ч. ложка кориці

Приготування

1. Готуємо гарбузове пюре. Зваріть овоч у невеликій кількості води. Після приготування злийте воду та перебийте гарбуз у блендері.

2. У мисці змішайте гарбузове пюре, олію та цукор. Погасіть соду та додайте її до тіста. Потім до усієї маси додайте борошно, мелену корицю, імбир. Гарно перемішайте тісто. Воно має бути густим. Додайте горіхи та цукати.

3. Викладіть тісто у деко та поставте до духовки, яка попередньо розігріта до 170°. Випікайте гарбузовий кекс 40-45 хв. Готов­ність перевіряйте дерев’яною шпажкою.

Читайте також: