Ягідні мафіни: рецепт смачного пісного десерту

Смачно їсти в піст можливо навіть тоді, коли це стосується десертів. Мафіни з ягодами всередині та хрумким крамблом зверху — підтвердження того.

ТСН.ua підготував рецепт пісних ягідних мафінів від переможниці "МастерШеф" Аліни Бурик.

Інгредієнти для мафінів

375 г борошна

200 г цукру

1 ст. л розпушувача

1/8 ч. л соди

сіль

315 г рослинного молока

125 г олії

цедра 1 лимона

1 ст. л лимонного соку

250 заморожених ягід

Інгредієнти для крамбла

55 г борошна

30 г цукру

30 г кокосової олії

1/2 ч. л кориці



Приготування

1. Для приготування тіста у великій мисці змішуємо всі сухі інгредієнти: просіяне борошно, цукор, розпушувач, соду та сіль. В інші мисці змішуємо рослинне молоко, олію, лимонний сік та натираємо цедру лимона.

2. Усі сухі інгредієнти змішуємо з рідкими. Усе добре вимішуємо і додаємо ягоди.

3. Тісто варто розділити на 10-14 частин та розкласти по формочках.

4. Після цього робимо крамбл. Змішуємо борошно, цукор, кокосову олію та корицю. Добре все вимішуємо. Має утворитися крихта, якою зверху посипаємо мафіни.

5. Після цього ставимо мафіни до духовки, яка розігріта до 170 градусів, на 35-40 хвилин.

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