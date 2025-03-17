П'ять варіантів пісних солодких сніданків: прості рецепти

Сніданок - важлива частина раціону. Зазвичай він може бути різноманітним, але під час посту з'являються деякі обмеження. Тому іноді сніданки стають одноманітними. Втім, це помилка, бо їсти зранку можна смачно, різноманітно і під час посту.

ТСН.ua підготував для вас п'ять надзвичайно смачних солодких сніданків.

Вівсянка з фруктами

Варимо одну порцію вівсянки на воді чи рослинному молоці. Додаємо одну ложку меду чи 30 грамів горіхової пасти, а також улюблені фрукти.

Каша із запеченим яблуком

Відварюємо на воді пшоняну чи рисову кашу. Додаємо родзинки та горіхи. У духовці запікаємо яблука, вирізавши з них серцевину, а натомість кладемо всередину ложку меду та горішки.

Яблучно-бананові оладки

Натираємо на великій терці обібране яблуко, а потім перекладаємо його у сито, аби стік сік. У мисці за допомогою виделки перетираємо банан, а пізніше змішуємо його з яблуками. Додаємо дві-три ложки борошна, пів чайної ложки розпушувача та цукор за смаком. Смажимо на розігрітій сковорідці кілька хвилин - до золотої скоринки.

Смузі з бананом і вівсянкою

Один банан, 100 грамів ягід, 2 столові ложки вівсяних пластівців, 1 чайну ложку меду та 250 грамів рослинного молока помістіть до блендеру і збийте одну хвилину до однорідності. Готового смузі вистачить на дві порції.

Чіа-пудинг

У банку з кришкою наливаємо стакан рослинного молока, додаємо 3-5 столових ложок насіння чіа, столову ложку меду та добре перемішуємо. На верх викладаємо улюблені фрукти. Щільно закриваємо кришкою і ставимо на ніч до холодильника.

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