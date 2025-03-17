Пять вариантов постных сладких завтраков: простые рецепты

Завтрак – важная часть рациона. Обычно он может быть разнообразен, но во время поста появляются некоторые ограничения. Поэтому иногда завтраки становятся однообразными. Впрочем, это ошибка, потому что есть с утра можно вкусно, разнообразно и во время поста.

ТСН.ua подготовил для вас пять вкуснейших сладких завтраков.

Овсянка с фруктами

Варим одну порцию овсянки на воде или растительном молоке. Добавляем одну ложку меда или 30 г ореховой пасты, а также любимые фрукты.

Каша с запеченным яблоком

Отвариваем на воде пшенную или рисовую кашу. Добавляем изюм и орехи. В духовке запекаем яблоки, вырезав из них сердцевину, а кладем внутрь ложку меда и орешки.

Яблочно-банановые оладьи

Натираем на большой терке выбранное яблоко, а затем перекладываем его в сито, чтобы стек сок. В миске с помощью вилки перетираем банан, а позже смешиваем его с яблоками. Добавляем две-три ложки муки, полчайной ложки разрыхлителя и сахар по вкусу. Жарим на разогретой сковороде несколько минут – до золотой корочки.

Смузи с бананом и овсянкой

Один банан, 100 г ягод, 2 столовые ложки овсяных хлопьев, 1 чайную ложку меда и 250 г растительного молока поместите в блендер и взбейте одну минуту до однородности. Готового смузи хватит на две порции.

Чиа-пудинг

В банку с крышкой наливаем стакан растительного молока, добавляем 3-5 столовых ложек семян чиа, столовую ложку меда и хорошо перемешиваем. На верх выкладываем любимые фрукты. Плотно закрываем крышкой и ставим на ночь в холодильник.

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