Кекс с кофе и вишнями: рецепт вкуснейшего постного десерта

Песни могут быть очень вкусными и легкими в приготовлении.
Кекс с вишнями и сухофруктами – хорошая идея для соблюдающих пост. Десерт также будет по вкусу и любителям кофе, входящего в состав этого вкусности.
ТСН.ua подготовил рецепт кекса от победительницы "Мастер Шеф" Алины Бурик.
Ингредиенты
- 3 ч.л. молотого кофе
- 220 г сока (вишневый, яблочный) –
- 200 г масла-
- 500 г муки
- 50 г какао
- 225 г сахара
- 2 ч.л. соды
- 1 сл.л уксуса
- 250 г вишен, сухофруктов, орехов
Приготовление
1. Заварите кофе в 250 граммах горячей воды. После этого процедите, соедините с соком и маслом.
2. В миске смешайте муку, какао и сахар.
3. Соду потушите уксусом.
4. Соединить сухие ингредиенты со смесью кофе, растительного масла и сока, а также гашеным уксусом. После этого добавьте сухофрукты/орехи/консервированную вишню.
5. Выложите тесто в противень и запекайте в разогретой до 170 градусов духовке 60 мин. Впрочем, лучше готовность проверять шпажкой, если на ней остается тесто, то нужно печь подольше.
Напомним, мы писали о том, как питаться без ущерба здоровью в Великий пост.
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