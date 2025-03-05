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Кекс с кофе и вишнями: рецепт вкуснейшего постного десерта

Кекс с кофе и вишнями: рецепт вкуснейшего постного десерта

Кекс. / Фото: ТСН.ua

Песни могут быть очень вкусными и легкими в приготовлении.

Кекс с вишнями и сухофруктами – хорошая идея для соблюдающих пост. Десерт также будет по вкусу и любителям кофе, входящего в состав этого вкусности.

ТСН.ua подготовил рецепт кекса от победительницы "Мастер Шеф" Алины Бурик.

Ингредиенты

  • 3 ч.л. молотого кофе
  • 220 г сока (вишневый, яблочный) –
  • 200 г масла-
  • 500 г муки
  • 50 г какао
  • 225 г сахара
  • 2 ч.л. соды
  • 1 сл.л уксуса
  • 250 г вишен, сухофруктов, орехов

Приготовление

1. Заварите кофе в 250 граммах горячей воды. После этого процедите, соедините с соком и маслом.

2. В миске смешайте муку, какао и сахар.

3. Соду потушите уксусом.

4. Соединить сухие ингредиенты со смесью кофе, растительного масла и сока, а также гашеным уксусом. После этого добавьте сухофрукты/орехи/консервированную вишню.

5. Выложите тесто в противень и запекайте в разогретой до 170 градусов духовке 60 мин. Впрочем, лучше готовность проверять шпажкой, если на ней остается тесто, то нужно печь подольше.

Напомним, мы писали о том, как питаться без ущерба здоровью в Великий пост.

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