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Рецепт халвы из семян подсолнечника

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
468 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
245
Время на прочтение
2 мин
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Рецепт халвы из семян подсолнечника

халва// фото: Valeriia Veligura

Домашняя халва намного вкуснее магазинной

Приготовить халву дома очень легко, а результат превосходит все ожидания. Домашняя халва намного вкуснее продающейся в магазинах, поэтому стоит сохранитьрецепт ее приготовления, чтобы регулярно готовить вкусный десерт.

Ингредиенты:

  • Семена подсолнечника — 400 г
  • Сахар — 200 г
  • Вода — 55 мл
  • Яичный белок.
  • Соль — щепотка
  • Сахарная пудра – 1/2 ч. л.

Приготовление:

  • Очищенные семена подсолнечника обжариваем на сухой сковороде, постоянно помешивая, на среднем огне, пока они не приобретут золотистый оттенок (примерно 10–15 минут).

  • Теперь, пока семена горячие, помещаем их в блендер и измельчаем до консистенции пасты.

  • Соединяем сахар с водой и доводим до кипения, варим на среднем огне 3–4 минуты, пока температура не достигнет 115–120 °C.

  • Пока варится сироп, взбиваем яичный белок с щепоткой соли до пены. Затем, продолжая взбивать, добавляем сахарную пудру и доводим до стойких пиков.

  • Постепенно вводим горячий сироп и взбиваем еще несколько минут.

  • Добавляем пасту из семян подсолнечника и хорошо перемешиваем.

  • Переводим полученную массу в форму, хорошо утрамбовываем, накрываем пленкой и ставим в холодильник на несколько часов или ночью.

Этот простой рецепт позволит вам наслаждаться вкусной, домашней халвой, которая точно понравится вам больше любой магазинной.

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