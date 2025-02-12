Рецепт халвы из семян подсолнечника

Приготовить халву дома очень легко, а результат превосходит все ожидания. Домашняя халва намного вкуснее продающейся в магазинах, поэтому стоит сохранитьрецепт ее приготовления, чтобы регулярно готовить вкусный десерт.

Ингредиенты:

Семена подсолнечника — 400 г

Сахар — 200 г

Вода — 55 мл

Яичный белок.

Соль — щепотка

Сахарная пудра – 1/2 ч. л.

Приготовление:

Очищенные семена подсолнечника обжариваем на сухой сковороде, постоянно помешивая, на среднем огне, пока они не приобретут золотистый оттенок (примерно 10–15 минут).

Теперь, пока семена горячие, помещаем их в блендер и измельчаем до консистенции пасты.

Соединяем сахар с водой и доводим до кипения, варим на среднем огне 3–4 минуты, пока температура не достигнет 115–120 °C.

Пока варится сироп, взбиваем яичный белок с щепоткой соли до пены. Затем, продолжая взбивать, добавляем сахарную пудру и доводим до стойких пиков.

Постепенно вводим горячий сироп и взбиваем еще несколько минут.

Добавляем пасту из семян подсолнечника и хорошо перемешиваем.

Переводим полученную массу в форму, хорошо утрамбовываем, накрываем пленкой и ставим в холодильник на несколько часов или ночью.

Этот простой рецепт позволит вам наслаждаться вкусной, домашней халвой, которая точно понравится вам больше любой магазинной.

Читайте также: