Рецепт халвы из семян подсолнечника

Домашняя халва намного вкуснее магазинной
Приготовить халву дома очень легко, а результат превосходит все ожидания. Домашняя халва намного вкуснее продающейся в магазинах, поэтому стоит сохранитьрецепт ее приготовления, чтобы регулярно готовить вкусный десерт.
Ингредиенты:
- Семена подсолнечника — 400 г
- Сахар — 200 г
- Вода — 55 мл
- Яичный белок.
- Соль — щепотка
- Сахарная пудра – 1/2 ч. л.
Приготовление:
-
Очищенные семена подсолнечника обжариваем на сухой сковороде, постоянно помешивая, на среднем огне, пока они не приобретут золотистый оттенок (примерно 10–15 минут).
-
Теперь, пока семена горячие, помещаем их в блендер и измельчаем до консистенции пасты.
-
Соединяем сахар с водой и доводим до кипения, варим на среднем огне 3–4 минуты, пока температура не достигнет 115–120 °C.
-
Пока варится сироп, взбиваем яичный белок с щепоткой соли до пены. Затем, продолжая взбивать, добавляем сахарную пудру и доводим до стойких пиков.
-
Постепенно вводим горячий сироп и взбиваем еще несколько минут.
-
Добавляем пасту из семян подсолнечника и хорошо перемешиваем.
-
Переводим полученную массу в форму, хорошо утрамбовываем, накрываем пленкой и ставим в холодильник на несколько часов или ночью.
Этот простой рецепт позволит вам наслаждаться вкусной, домашней халвой, которая точно понравится вам больше любой магазинной.
Читайте также: